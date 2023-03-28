Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 марта повысилась на 2,03 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,28 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,18 доллара - до 75,85 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,99 доллара, составив 41,62 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 марта выросла на 2,01 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 75,26 доллара за баррель.