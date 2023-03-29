В Азербайджане составлен перечень сфер, где могут работать женщины с ребенком до 1 года

В Азербайджане при поддержке Европейского союза и инструментов Всемирного банка подготовлен перечень сфер, где могут работать беременные женщины, а также женщины, имеющие ребенка в возрасте до одного года.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал начальник департамента трудовой политики министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фуад Гейдаров в среду в ходе мероприятия посвященного реализации программы технической помощи Азербайджану.

"На сегодня ведутся работы по определению сфер, в частности, путем проведения опросов среди этих женщин. Кроме того, планируется внести реформы в акт, регулирующий труд женщин в ночное время, а также командировки женщин в ночное время. Уверен, что мы совместно с ЕС и ВБ сможем достичь высоких результатов в области обеспечения труда женщин в Азербайджане", - добавил он.