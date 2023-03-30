Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС укрепит сотрудничество в области альтернативной энергии

Источник: Агентство международной информации Trend

Новое всеобъемлющее соглашение о партнерстве между Европейским союзом и Азербайджаном заложит основу для более тесного сотрудничества в сфере энергетики, в частности, в сфере возобновляемых источников энергии, сказала официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия.

"Это соглашение будет играть ключевую роль в поддержке усилий правительства Азербайджана по диверсификации экономики", - сказала она.

Гарсия отметила, что импорт ЕС из Азербайджана в настоящее время состоит в основном из минерального топлива, в частности энергетических продуктов, таких как нефть и газ, на долю которых приходится более 98 процентов экспорта Азербайджана в ЕС.

Отметим, что отношения между ЕС и Азербайджаном основаны на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, действующем с 1999 года. Переговоры по обновленному рамочному соглашению, призванному обеспечить расширенное и взаимовыгодное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в широком спектре областей, находятся на продвинутой стадии.

Новый документ должен заменить действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Переговоры по новому соглашению начались 7 февраля 2017 года.