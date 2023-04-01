Источник: Агентство международной информации Trend

Благодаря развитию ненефтегазового сектора его доля в ВВП достигнет максимума в новейшей истории Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказала в субботу Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

"По нашим оценкам, благодаря новым проектам в Карабахе и росту логистической значимости Азербайджана в евразийском регионе, при сохранении текущих темпов развития ненефтегазового сектора, к 2024 г. его доля в ВВП приблизится к 70%. Это будет соответствовать максимальному уровню в новейшей истории Азербайджана",- сказала она.

Хайдаршина отметила, что на горизонте до 2026 г. в проекты в Карабахе планируется инвестировать порядка 10 млрд долл. (18% ВВП), активно привлекаются зарубежные инвесторы (в том числе из Турции, ОАЭ, Италии, Великобритании и России).

Наряду с модернизацией инфраструктуры и социально значимых объектов будут созданы новые промышленно-экономические зоны, ориентированные на производство и экспорт ненефтегазовой продукции, добавила представитель Газпромбанка.

По данным Государственного комитета по статистики Азербайджана, ВВП страны в январе - феврале 2023 года повысился на 0,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 годом - до 19,812 миллиарда манатов.

Отметим, что правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7 процента, на 2024 год - 4,1 процента.