Азербайджанское космическое агентство и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве
Азербайджанское космическое агентство и американская корпорация SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали председатель правления ОАО Азеркосмос Самаддин Асадов и президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.
Как сказал журналистам Асадов, в рамках этого соглашения в Азербайджане будут представлены интернет-услуги на базе Starlink.
"SpaceX посредством наших спутников будет в Азербайджане предоставлять интернет-услуги. Спутниковый интернет позволит улучшить показатели страны, а также поспособствует новым технологиям", - сказал он.
Асадов также подчеркнул, что данное сотрудничество поспособствует ускорению охвата всей территории Азербайджана интернет-услугами.
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