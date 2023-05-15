Промышленные зоны Азербайджана демонстрируют успешные показатели производства и экспорта

На сегодня в промышленных зонах Азербайджана произведено продукции на 9,6 миллиарда манатов, из которых экспортировано продукции на 3,1 миллиарда манатов (32,29 процента).

Как передает в понедельник Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В первом квартале текущего года предприятия, действующие в промышленных зонах, реализовали продукцию на 768 миллионов манатов, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Товары, произведенные в промышленных зонах, были экспортированы в более чем 55 стран мира", - говорится в публикации.

Напомним, что резидентами, зарегистрированными в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, планируются инвестиции в общей сложности в объеме 600 миллионов манатов, создание более 4 800 рабочих мест.

Отметим, что статус резидента в промышленных зонах получили 128 субъектов предпринимательства, из них 66 уже приступили к производственной деятельности. Общий объем инвестиций составляет более 7,1 миллиарда манатов.