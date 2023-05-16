Генеральный директор GSMA о роли 5G в цифровой трансформации Кавказа

Предоставление услуг 5G в Азербайджане позволит ускорить развитие сектора мобильной связи.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, сказал генеральный директор GSMA Матс Гранрид в ходе мероприятия на тему GSMA Mobile 360 Eurasia 2023.

По его словам, мобильная отрасль вынуждает сегодня индустрию телекоммуникаций не останавливаться в развитии.

"Мы ожидаем, что 5G в глобальной экономике позволит ускорить развитие сектора мобильной связи и инвестиций. В настоящее время регион Кавказа переживает цифровую трансформацию. В Азербайджане ряд мобильных операторов уже приступил к предоставлению услуг 5G, что позволит ускорить развитие этого сектора. Считаю, что для ускорения вложения инвестиций в мобильную связь необходимо пересмотреть налоговые пошлины, а также разработать новые механизмы поощрения", - сказал он.

Гендиректор GSMA также сообщил, что половина населения планеты не пользуется мобильным интернетом. Сегодня в мире 5,4 миллиарда пользователей мобильного интернета.

"400 миллионов живут в районах, которые не охвачены интернетом, а 3,2 миллиарда в районах, где есть интернет, но они им не пользуются", - сказал он.

По мнению Гранрида, необходимо сделать мобильную связь доступной для всех.