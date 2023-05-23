Азербайджан расширил медиасотрудничество с Казахстаном

Международный телеканал "Silk Way" Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан вошел в пакет каналов 14 операторов кабельного телевидения Азербайджанской Республики. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

По словам директора канала Еркежан Кунтуган, с 15 мая при поддержке Аудиовизуального Совета Азербайджана телеканал "Silk Way" стал доступен абонентам в Азербайджане.

До этого момента телеканал вещал в тестовом режиме, пока операторами проводилась проверка технических параметров и подготовка к интеграции Silk Way в свои сети.

Как и в других странах, азербайджанские телезрители могут выбрать между русским, английским, казахским, кыргызским или узбекским языками, передаваемыми в многоканальном формате.

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