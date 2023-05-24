https://news.day.az/economy/1567120.html Какой объем помощи был направлен на переселение жителей жилых домов в Баку?
Какой объем помощи был направлен на переселение жителей жилых домов в Баку?
Назван размер единовременной финансовой помощи, предоставленной в 2022 году на переселение жителей ряда жилых домов в Баку.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в "Годовом отчете об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Было отмечено, что на эти цели потрачено 16 миллионов манатов.
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