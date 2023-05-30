https://news.day.az/economy/1568896.html Ликвидируется НДС для одной категории товаров
Ликвидируется НДС для одной категории товаров
Продажа произведенных в Азербайджане легковых автомобилей будет освобождена от НДС.
Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос нашел отражение в изменении в Налоговый кодекс, которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно изменению, продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджана, освобождается от НДС с 1 мая 2023 года сроком на 10 лет.
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