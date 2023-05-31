Исполнительный вице-президент bp находится с визитом в Азербайджане

Исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Бирелл находится с трехдневным визитом в Баку.

Как сообщили в среду Day.Az в bp, цель визита - участие в мероприятиях, проводимых в рамках "Бакинской энергетической недели", крупнейшего и важного события года в сфере энергетики в Азербайджане.

Также программа визита предполагает деловые встречи Биррелла с премьер-министром Али Асадовым, министром экономики Микаилом Джаббаровым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и президентом SOCAR Ровшаном Наджафом. На этих встречах планируется обсуждение вопросов, связанных с бизнес-процессами bp по всему миру, а также в регионе, текущим состоянием работ, выполняемых в рамках энергетических проектов, и целенаправленной деятельностью bp в поддержку энергетического перехода Азербайджана.

В рамках визита Биррелл также проведет встречи с региональным руководством bp и посетит строительно-монтажную площадку в Биби-Эйбате, чтобы ознакомиться с процессами в рамках последних испытаний верхних модулей платформы ACE.