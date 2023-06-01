Пакистан открывает возможности для инвестиций в зеленую энергетику

Пакистан имеет потенциал выработки "зеленой" энергии в 30 тысяч мегаватт.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг в ходе "Бакинской энергетической недели" министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

По его словам, 10 тысяч мегаватт приходятся на долю солнечной энергии, остальная часть - на другие виды.

"В целях реализации этих проектов мы планируем привлекать иностранные инвестиции. Конечно, наше правительство тоже финансирует их реализацию. В ближайшие 5-7 лет Пакистан нацелен на уменьшение выбросов углерода и в этой области необходимо наладить синергию с другими странами, это очень важно. Мы - партнеры и нам необходимо сплотиться в реализации "зеленых" проектов", - отметил министр.