https://news.day.az/economy/1569867.html Госфонд соцзащиты увеличивает бюджетные показатели
Госфонд соцзащиты увеличивает бюджетные показатели
Доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики увеличиваются.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике.
Согласно изменениям, как доходы, так и расходы бюджета фонда будут увеличены на 4 миллиона манатов (0,1 процента), что составит 6268,0 миллиона манатов.
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