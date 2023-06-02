Азербайджан налаживает связи с ведущими странами для развития инноваций

"Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции" Азербайджана наладил сотрудничество с ведущими странами.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу в ходе "Бакинской энергетической недели" временно исполняющий обязанности исполнительного директора Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Фариз Джафаров.

По его словам, в области развития технологий и их применения в Азербайджане налажено сотрудничество с 18 ведущими странами и регионами, в том числе с Израилем, Сан-Франциско, Турцией, Колумбией и другими.

"В рамках нашего сотрудничества мы обмениваемся мнением и опытом в области использования современных технологии в бизнесе и промышленном секторе для их устойчивого развития. В Азербайджане наши технологии применяются в основном в секторе промышленности", - добавил он.