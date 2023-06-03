SOCAR и Energy China International обсудили развитие проектов ВИЭ

2 июня 2023 года Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился со старшим вице-президентом China Energy International Group Co. Ltd (Energy China International) Сяоданом Линь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR, на встрече была представлена ​​информация о деятельности SOCAR, инвестиционных проектах, реализуемых в стране и за рубежом, долгосрочных целях, связанных с энергетическим переходом, и работе, проделанной в области возобновляемой энергетики.

Было отмечено, что компания "Energy China International" ведет диверсифицированную деятельность в области зеленой энергетики и низкоуглеродной энергетики в разных странах мира и является одной из ведущих международных компаний в Китае.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по развитию проектов возобновляемой энергетики, организации обмена опытом между сторонами, реализации рентабельных проектов и другим темам, представляющим взаимный интерес.