В Нахчыване будут введены льготы для юридических и физлиц в ряде сфер

Предусмотрены льготы в Нахчыванской АР для юридических и физических лиц в областях налогообложения, таможенных сборов, социального страхования и других сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы".

Основным исполнительным органом, отвечающим за внедрение этих льгот, является министерство экономики.

Кроме того, согласно распоряжению, в этом процессе также примут участие министерство труда и социальной защиты, а также Кабинет министров НАР. Изначально планируется определить области деятельности, в которых будут действовать льготы, затем будет осуществлено освобождение от налогов, введение льгот в сфере социального страхования и других отраслях, что стимулирует развитие частного сектора.