Банк ABB, являясь надежным партнером предпринимателей, в летнем сезоне создает для них новые возможности. Для владельцев малого и среднего бизнеса Банк запустил "Летнюю кампанию", в период которой, частные предприниматели и юридические лица смогут приобрести пакеты услуг для бизнеса со скидкой до 50%.

Банк ABB разработал пакеты услуг с целью упрощения работы малых и средних предпринимателей и уменьшения их банковских расходов. Сюда можно включить множество комплексных банковских услуг, где каждый предприниматель может получить ряд полезных сервисов для бизнеса.

Этой возможностью можно будет воспользоваться до 1-го сентября текущего года, заказав пакеты услуг посредством платформы интернет-банкинга ABB Business. Определены 5 видов пакета услуг: "Стандарт", "Стандарт+", "Привилегированный", "Премиум" и "Премиум+".

Каждый частный предприниматель и юридическое лицо может через сайт Банка приобрести соответствующий вид пакета услуг, а также получить по ним соответствующую информацию.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.