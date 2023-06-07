Нефтяной фонд Азербайджана стал прототипом для Казахстана

Экономики Азербайджана и Казахстана очень похожи.

Как передает Day.Az, об этом в среду, отвечая на вопрос корреспондента Trend, сказал министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на брифинге в преддверии Астанинского международного форума.

"В настоящее время Азербайджан входит в число 15 крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, что ниже фактического потенциала. Я провел несколько встреч с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, где мы рассматривали этот вопрос", - сказал он.

Министр отметил, что обе страны создали хорошую базу для развития сотрудничества.

"Это основа для дальнейшего укрепления наших отношений, особенно в рамках Организации тюркских государств, которая также позволяет нам совместно развивать Средний коридор. Если говорить о других сходствах, то Нефтяной фонд Азербайджана также стал для нас примером, когда мы создавали наш фонд. В настоящее время мы тесно работаем над транзитом казахстанской нефти через Азербайджан", - отметил он.

Куантыров добавил, что Тюркский инвестиционный фонд также создает хорошую базу для развития двусторонних экономических отношений между Азербайджаном и Казахстаном.