Экс-президент Болгарии подчеркивает роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы
Азербайджан является надежным энергетическим партнером для Европы.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев во время выступления в Шуше на международном мероприятии на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".
"Азербайджан - надежный энергетический партнер для Европы. Он это уже подтвердил. Вместе с тем своим партнерством он способствует и нашему развитию", - добавил он.
Сегодня в Шуше проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".
В мероприятии, которое проходит при организации Международного центра Низами Гянджеви, принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств.
В ходе панельных заседаний, которые пройдут в рамках мероприятия, будут обсуждаться вопросы энергетики, экономики, окружающей среды, капитала, культурного наследия.
Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре