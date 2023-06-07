Экс-президент Болгарии подчеркивает роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы

Азербайджан является надежным энергетическим партнером для Европы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев во время выступления в Шуше на международном мероприятии на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

"Азербайджан - надежный энергетический партнер для Европы. Он это уже подтвердил. Вместе с тем своим партнерством он способствует и нашему развитию", - добавил он.

Сегодня в Шуше проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

В мероприятии, которое проходит при организации Международного центра Низами Гянджеви, принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств.

В ходе панельных заседаний, которые пройдут в рамках мероприятия, будут обсуждаться вопросы энергетики, экономики, окружающей среды, капитала, культурного наследия.

Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.