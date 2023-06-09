Изменен порядок обмена денежных знаков

В Азербайджане денежные знаки будут обмениваться в новом порядке.

Как сообщает в пятницу Day.Az, данный вопрос нашел отражение в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, номинальная стоимость денежного знака, состоящего из целой части или последовательных частей, принадлежащих одному и тому же бумажному денежному знаку, с сохранением не менее 60 процентов его поверхности и не менее одного из двух порядковых номеров на нем в полном объеме, будет оплачена Центральным банком. Номинальная стоимость денежного знака, состоящего из непоследовательных частей, принадлежащих одному и тому же бумажному денежному знаку, с сохранением не менее 60 процентов его поверхности и обоих серийных номеров на нем в полном объеме, также будет оплачена Центральным банком. Кроме того, ЦБ оплатит номинальную стоимость металлического денежного знака с сохранившимся описанием и надписями на его неповрежденной поверхности в объеме, позволяющем определить его номинал, и не подвергшейся деформации. Если будет установлено, что представленный денежный знак является поддельным, то обмен произведен не будет, и соответственно его номинальная стоимость оплачена не будет. Поддельный денежный знак не подлежит возврату и будет передан в соответствующий государственный орган (учреждение) для принятия мер, установленных законодательством.

Денежные знаки в иностранной валюте Центральным банком Азербайджана обмениваться не будут.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.