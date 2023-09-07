В Кяльбаджаре построят промышленную зону

Распоряжением Президента Ильхама Алиева для реконструкции города Кяльбаджар публичному юридическому лицу "Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе" выделено 80 миллионов манатов.

Об этом заявил журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, сообщает в четверг Day.Az.

"Совместные проектные работы с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре находятся на завершающей стадии. Реализация проектов состоится в ближайшее время. На начальном этапе планируется построить 444 квартиры и переселить семьи в Кяльбаджар до следующего года.

Территория, на которой будут проводиться работы, занимает площадь около 3,5 км. Персонал публичного юридического лица "Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе" способен профессионально выполнять любые работы. Мы также уделим особое внимание логистике и инфраструктурным работам, чтобы продолжить процесс в устойчивой форме при смене сезонов", - добавил Масим Мамедов.

Он также коснулся вопроса занятости семей, которые переедут в Кяльбаджар.

"Проектом предусмотрено создание промышленной зоны вокруг города Кяльбаджар. Надеемся, что скоро таких зон будет несколько. Тут очень богатая природа и есть хорошие перспективы для сельского хозяйства, туризма и других отраслей", - отметил он.

Отметим, что по соответствующему поручению руководителя Координационного штаба очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проводится в городе Кяльбаджар. Помимо того, что это первое заседание рабочей группы по вопросам градостроительства в Восточно-Зангезурском экономическом районе, оно также первое в городе Кяльбаджар.