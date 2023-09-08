Азербайджан и Словакия отменяют двойное налогообложение

Двойное налогообложение между Азербайджаном и Словакией отменяется.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям был вынесен на обсуждение вопрос об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

Данное соглашение распространяется на налоги между договорившимися государствами или их административно-территориальными подразделениями, или органами местного самоуправления, независимо от способа налогообложения.

Текущие налоги, к которым применяется соглашение, следующие: в Словацкой Республике - подоходный налог с физических лиц; подоходный налог с юридических лиц; в Азербайджанской Республике - налог на прибыль юридических лиц; подоходный налог с физических лиц.