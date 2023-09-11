Замедлилась среднегодовая инфляция в Азербайджане
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-августе 2023 года вырос на 11,7 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что на конец июля индекс потребительских цен составлял 12,2 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 13,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 10,6 процента, а платные услуги населению - на 10,2 процента.

В августе 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на восемь процентов вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

 

Август 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)

Август 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Январь-август 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Всего продукты и услуги

99,6

108

111,7

Продовольственные товары в т.ч.

99,1

107,4

113,4

Продукты питания

98,9

107,5

113,9

Алкогольные напитки

100,3

102,7

104

Табачные изделия

102

105,5

104,6

Непродовольственные товары

100

108,3

110,6

Платные услуги

100,1

108,9

110,2

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.