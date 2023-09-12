Банк ABB представил свой цифровой карточный продукт Tam DigiCard. Дебетовая карта Tam DigiCard MasterCard позволяет удобно пользоваться многими банковскими услугами без годового лимита и с различными привилегиями. Карту можно приобрести мгновенно и так же незамедлительно использовать с Apple Pay и Google Pay.

Владельцы Tam DigiCard при обналичивании и переводе до 7000 манатов на внутренние карты не платят комиссию. А также не взимается комиссия за пополнение карты. Новый карточный продукт приносит до 7% годового дохода на остаток по счету. Кроме того, выбрав один из пакетов "Faydalı keşbek", вы можете получить до 10% кэшбэка при оплате в ресторанах, магазинах продуктов питания, одежды, на заправочных станциях и во многих других торговых точках. Кроме того, клиент может воспользоваться услугой "2xƏDVgerial" .

В настоящее время заказ карты Tam DigiCard возможен только через приложение ABB mobile. Клиент оформляет заказ карты в удобной форме с использованием цифровой платформы SIMA İmza. Карта совершенно бесплатна! Вы можете заказать и активировать карту мгновенно и начать пользоваться ею, не теряя времени на лишнее ожидание.

Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.