Новая карта Tam DigiCard от Банк ABB! (R)
Банк ABB представил свой цифровой карточный продукт Tam DigiCard. Дебетовая карта Tam DigiCard MasterCard позволяет удобно пользоваться многими банковскими услугами без годового лимита и с различными привилегиями. Карту можно приобрести мгновенно и так же незамедлительно использовать с Apple Pay и Google Pay.
Владельцы Tam DigiCard при обналичивании и переводе до 7000 манатов на внутренние карты не платят комиссию. А также не взимается комиссия за пополнение карты. Новый карточный продукт приносит до 7% годового дохода на остаток по счету. Кроме того, выбрав один из пакетов "Faydalı keşbek", вы можете получить до 10% кэшбэка при оплате в ресторанах, магазинах продуктов питания, одежды, на заправочных станциях и во многих других торговых точках. Кроме того, клиент может воспользоваться услугой "2xƏDVgerial" .
В настоящее время заказ карты Tam DigiCard возможен только через приложение ABB mobile. Клиент оформляет заказ карты в удобной форме с использованием цифровой платформы SIMA İmza. Карта совершенно бесплатна! Вы можете заказать и активировать карту мгновенно и начать пользоваться ею, не теряя времени на лишнее ожидание.
Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.
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