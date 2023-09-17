Запасы нефти в странах ОЭСР сократились

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле сократились на 7,9 миллиона баррелей, также оказались на 138 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом говорится в ежемесячном докладе ОПЕК.

"Согласно предварительным данным за июль 2023 года, общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов - ред.) в странах ОЭСР сократились за месяц на 7,9 миллиона баррелей. Составляя 2,779 миллиарда баррелей, они на 57 миллиона баррелей выше прошлогоднего значения, но на 138 миллионов баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - сообщает ОПЕК.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. А наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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