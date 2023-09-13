Счетная палата выявила недочеты в ОАО "Агросервис"

Счетная палата провела аудит в ОАО "Агросервис" и подведомственных ему структурах с целью определения состояния соответствия управления государственными средствами и имуществом требованиям правовых актов.

Об этом Day.Az сообщили в среду в Палате.

Согласно информации, по результатам аудита, охватившего 2020-2022 годы, приток денежных средств составил 311,2 миллиона манатов, расходы - 278,3 миллиона манатов. Часть суммы в размере 4,2 миллиона манатов для реализации в лизинг сельскохозяйственных средств производства, в том числе оборудования и племенного скота, не была отражена в регистрах финансового (бухгалтерского) учета как кредиторская задолженность. В ходе проверок, проведенных выборочно на местах, было обнаружено, что заводы по переработке масла и безволокнистых семян, являющиеся основными структурами Уджарского районного хлопкоперерабатывающего заводского комплекса, вообще не функционируют, а хлопкоперерабатывающий завод функционирует на уровне ниже производственной мощности (потенциала). До конца срока проведения аудита не было обеспечено перечисление в бюджет госорганизации средств в размере 1 млн манатов, полученных от продажи племенного скота в течение 2021-2022 годов.

Отмечается, что несмотря на выделение средств из госбюджета на приобретение сельскохозяйственной техники на сумму 10 млн манатов в 2021 году, 10 млн манатов в 2022 году, и из различных источников государственного бюджета (а также из других источников) в течение 2005-2019 годов, на сегодняшний день не проведена необходимая работа по направлению средств в размере 54,8 млн манатов на увеличение уставного капитала. За период, охваченный аудитом, не проводилась инвентаризация на Уджарском хлопкоперерабатывающем заводском комплексе и 13 пунктах по заготовке хлопка, отраженных в документах финансового (бухгалтерского) учета по состоянию на 31.12.2022 г. как незавершенные объекты строительства на общую сумму 59,7 млн манатов, говорится в сообщении.