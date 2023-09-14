ЦБ внедряет модель банка-оператора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал процесс передачи ряда бизнес-процессов коммерческим банкам с целью оптимизации операций с наличными деньгами, повышения эффективности и результативности.

Как передает в четверг Day.Az, информацию об этом распространил ЦБА.

Отмечается, что в связи с этим Центральным банком был дан старт внедрению модели банка-оператора и установлены требования к банкам-операторам, выбранным из числа коммерческих банков.

"В соответствии с решением Совета директоров Центрального банка Азербайджана от 30 августа 2023 года ОАО "МБА" (Международный банк Азербайджана) определено банком-оператором. Также сообщаем, что на основании решения Совета директоров ЦБА от 21 июня 2023 года ОАО "Капитал Банк" выбрано в качестве банка-оператора", - говорится в информации ЦБА.

Отметим, что оба банка, наряду с денежными средствами, полученными от своих клиентов, будут осуществлять функцию сортировки на автоматизированном оборудовании переработки бумажных национальных денежных знаков, полученных от других банков и национального оператора почтовой связи, и выпуска их в повторное обращение.