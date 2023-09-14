Зангезурский коридор создаст новые возможности для экономического сотрудничества на Южном Кавказе

Зангезурский коридор создаст новые возможности для развития экономического сотрудничества на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом TurkicWorld сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"С его запуском пропускная способность Среднего коридора по железной дороге и автомагистрали увеличится, что положительно скажется на росте торговли на транспортной оси Восток-Запад, простирающейся от Пекина до Лондона", - сказал Уралоглу.

По словам министра, с повышением эффективности Среднего коридора стратегическое значение Турции в регионе возрастет.

Он отметил, что функционирование Зангезурского коридора положительное повлияет на региональную торговлю.

Ожидается, что увеличение грузоперевозок в регионе положительно скажется на экономическом развитии приграничных провинций Турции, а также увеличении числа компаний, работающих в логистическом секторе, добавил Уралоглу.