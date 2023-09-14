Зангезурский коридор создаст новые возможности для экономического сотрудничества на Южном Кавказе – министр
Зангезурский коридор создаст новые возможности для развития экономического сотрудничества на Южном Кавказе.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом TurkicWorld сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
"С его запуском пропускная способность Среднего коридора по железной дороге и автомагистрали увеличится, что положительно скажется на росте торговли на транспортной оси Восток-Запад, простирающейся от Пекина до Лондона", - сказал Уралоглу.
По словам министра, с повышением эффективности Среднего коридора стратегическое значение Турции в регионе возрастет.
Он отметил, что функционирование Зангезурского коридора положительное повлияет на региональную торговлю.
Ожидается, что увеличение грузоперевозок в регионе положительно скажется на экономическом развитии приграничных провинций Турции, а также увеличении числа компаний, работающих в логистическом секторе, добавил Уралоглу.
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