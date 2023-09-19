Когда пройдет заседание ЦБ Азербайджана по учетной ставке?

Следующее решение правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о параметрах процентного коридора будет обнародовано 20 сентября, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана 26 июля принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 9%.

Согласно решению, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 10% и 7,5% соответственно.