Губернатор Астраханской области о значительном увеличении товарооборота с Азербайджаном

Астраханская область находится в тесном контакте с Азербайджаном, нас связывают торгово-экономические связи. Только за прошедший период этого года по сравнению с аналогичным прошлого года грузооборот вырос в четыре раза, cоставив 72 млн долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на полях VIII Каспийского медиафорума в рамках встречи руководителей делегаций стран - участниц "Каспийского медиафорума - 2023" в Астрахани.

"Безусловно, нас связывают также гуманитарные связи. Большое значение имеет деятельность Азербайджанского делового центра в Астраханской области. Недавно мы открыли Астраханский деловой центр в Азербайджане, что также является точкой притяжения бизнес-структур и гуманитарной сферы. Мы активно продвигаем возможности наших астраханских вузов на территории Азербайджана. У нас большие перспективы в кооперации судостроения и выстраивания логистических цепочек", - сказал губернатор.

В форуме (18-19 сентября) принимают участие делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, а в качестве наблюдателей - Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. В этом году темой форума является "Общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов". "Каспийский медиафорум - 2023" организован правительством Астраханской области при поддержке Администрации Президента России, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, МИД России, Ассоциации Центра международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия", Политологического центра "Север-Юг".