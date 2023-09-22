В Азербайджане возможна оптимизация цен на ряд товаров

В период, последующий после принятия Кодекса о конкуренции, может произойти оптимизация цен на ряд товаров, или даже они могут подешеветь.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

Он отметил, что Кодекс о конкуренции - важный документ с точки зрения регулирования рынка, экономических процессов в целом.

"Мониторинги показывают, что на потребительском рынке существуют искусственно сформированные цены на некоторые товары, монополия влияет на цены. Принятие Кодекса о конкуренции позволит усилить конкуренцию на рынке и минимизировать монополию. Это позволит расширить возможности доступа к рынку, предложить продукцию по разным ценам разными компаниями", - сказал Байрамов.

Отметим, что по законодательной инициативе Президента Азербайджанской Республики в Милли Меджлис поступил проект Кодекса о конкуренции. Проект Кодекса о конкуренции состоит из 12 глав и 84 статей. Кодекс в соответствии с пунктами 10 и 15 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики определяет общие основы обеспечения, защиты и развития свободной и здоровой конкуренции в Азербайджанской Республике, государственного контроля за соблюдением конкурентного законодательства, регулирования в сфере конкуренции, организационно-правовые основы государственного регулирования естественных монополий, права и обязанности субъектов рынка, а также устанавливает ответственность за нарушение конкурентного законодательства.