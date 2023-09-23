ФАО заинтересована в поддержке развития сельского хозяйства в Карабахе

Источник: Агентство международной информации Trend

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) готова поддержать развитие сельского хозяйства в Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят.

"У нас есть большой опыт в других странах мира в развитии сельского хозяйства и восстановлении в постконфликтных зонах. Эти районы переживают очень трудные времена, и восстановление сельского хозяйства в этих районах очень важно", - сказал он.

По словам Насара Хайята, в этом контексте ФАО уже поддерживает инициативу правительства Азербайджана по земельным реформам, распределению земель, планированию землепользования. Кроме того, может быть оказана поддержка самим фермерам в восстановлении сельскохозяйственного производства.

"Некоторые из этих районов все еще не очищены от наземных мин и взрывчатых веществ, так что это еще одна проблема, которую необходимо решить. И затем, нам нужно выяснить, какая сельскохозяйственная модель является наилучшей для этих районов. Такие факторы как климат, доступность воды - необходимо учитывать множество переменных, прежде чем мы решим, какой способ является наилучшим", - пояснил представитель ФАО.

Он также добавил, что в дальнейшем ФАО может предоставить техническую экспертизу, опыт в наращивании потенциала и любую помощь, необходимую для поддержки правительства в реализации его предполагаемой стратегии.

Отметим, что Азербайджан является членом ФАО с 20 октября 1995 года, а с осени 2015 года в стране функционирует офис этой организации.