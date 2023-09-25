https://news.day.az/economy/1600867.html Введены в обращение обновленные монеты
Введены в обращение обновленные монеты
С сегодняшнего дня Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ввел в обращение обновленные монеты номиналом 5 гяпиков.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az, со ссылкой на ЦБА.
Было отмечено, что на оборотной стороне обновленной монеты в качестве элементов нового дизайна появилось изображение Государственного герба, а также год выпуска монеты.
Другие элементы оформления и технические параметры были сохранены.
Отметим, что обновленный металлический денежный знак номиналом 5 гяпиков будет находиться в обращении параллельно с денежными знаками того же номинала, которые в настоящее время находятся в обращении.
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