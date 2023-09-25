Сахиб Алекперов о проектах, которые обеспечат рост национальной экономики

К 2030 году девять основных проектов, охватывающих государственный, частный и гражданский секторы, а также шестьдесят девять областей деятельности, предназначенных для реализации этих проектов, будут способствовать экономическому росту в Азербайджане, повышению конкурентоспособности секторов, облегчению доступа граждан к услугам, а также улучшению предоставления государственных услуг.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов в ходе мероприятия "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности" на конференции, посвященной "Применению технологий четвертой промышленной революции в национальной экономике" в рамках "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".

"Это является одной из важнейших задач, стоящих перед нами. Министерство экономики стремится реализовать руководящую концепцию экономического роста, которая включает в себя инновации и инклюзивность, эффективно интегрируя их во все аспекты экономики и общества Азербайджана. Реализация этой стратегии в новую эпоху предполагает усиление трансформации бизнеса в Азербайджане, увеличение производственных мощностей, создание модельного предприятия и технологического центра нового поколения, активное использование технологий четвертой промышленной революции, создание цифровых двойников и внедрение локального генеративного искусственного интеллекта. Инициативы по поощрению предпринимательства и поддержке доступной инфраструктуры создадут основу для развития во всех сферах", - добавил он.