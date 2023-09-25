Количество импортируемых из Грузии автомобилей уменьшилось, но...

Грузия в январе-августе 2023 года реэкспортировала в Азербайджан 17 095 автомобилей на сумму 296,99 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Управления национальной статистики Грузии.

Было отмечено, что количество автомобилей, реэкспортируемых в Азербайджан, сократилось на 3 110 единиц или на 15,4% в годовом выражении, но стоимость выросла на 100,83 миллиона долларов, или на 51,4%.