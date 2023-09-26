Moody's предупреждает США

Возможная в этом месяце приостановка работы правительства США в связи с отсутствием финансирования ("шатдаун") негативно отразится на кредитном рейтинге страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявило рейтинговое агентство Moody's.

По мнению Moody's, приостановка подчеркнет институционально-управленческую слабость Штатов в сравнении с другими государствами с рейтингом "AAA", о которой агентство говорило в последние годы.

Вместе с тем "шатдаун", если он произойдет, наверняка будет кратковременным и вряд ли скажется на выплатах по суверенным долговым обязательствам, приводит мнение агентства газета Financial Times.

Moody's - последнее из тройки ведущих рейтинговых агентств, сохранившее рейтинг США на уровне "AAA".