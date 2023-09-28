Все товары от Evimiz на Umico Market. Заказывайте, не выходя их дома!

Собираетесь обставить квартиру с нуля, или обновить интерьер - бюджетно и стильно, или просто выбираете подарки своим близким? Можно никуда не идти, не спешить, а купить все онлайн! Более 1 300 товаров от Evimiz теперь можно заказать на Umico Market.

Чашка из тонкого стекла 15.90 ₼

Набор для праздничной сервировки 44.90 ₼

Декоративная фигурка 10.32 ₼

Evimiz - это крупнейший в Азербайджане магазин для дома, в котором можно найти все необходимое и для обустройства дома или квартиры. Его всегда отличали демократичные цены, широкий ассортимент и проверенное качество товаров.

Теперь все самое нужное и важное для кухни и ванной комнаты, спальни и гостиной, прихожей и кладовки, балкона и сада можно купить на Umico Market. Тут вы найдете предметы интерьера, мебель, текстиль, оригинальную посуду и аксессуары.

Современный настольный светильник 89.90 ₼

Журнальный стол Gold Falez со стальными элементами 209 ₼

Комплект хлопкового постельного белья 159.90 ₼

Как покупать на Umico Market

Выбирайте все необходимое на Umico Market и складывайте в корзину, а мы доставим товар самым удобным для вас способом. Это может быть самовывоз, доставка в отделения Азерпочты - если в вашем городе нет пункта выдачи. Вы можете выбрать плановую доставку курьером и экспресс-доставку за два часа, если очень торопитесь. Мы всегда доставляем бесплатно при заказе на сумму от 40 ₼ в одном чеке.

Оплатить заказ можно картой онлайн при оформлении либо при получении - наличными или картой. В случае если товар вам не подошел, вы всегда можете вернуть его обратно.

Ящик для инструментов Saturn 104.90 ₼

Стремянка Colombo Leonardo 339 ₼

Компактная гладильная доска 239 ₼

Покупайте выгодно!

Umico Market - это крупнейший маркетплейс страны, где можно найти практически все, а еще и выгодно покупать:

- Покупайте в рассрочку на 18 месяцев товары от Evimiz

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Мангал на углях 599 ₼

Кастрюля Dresden из нержавеющей стали 129 ₼

Вешалка для одежды 146.30 ₼

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