Азербайджан обсудил укрепление экономического партнерства с Грузией

Было обсуждено усиление экономического партнерства между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х" (бывший Twitter).

"В рамках визита в Грузию я был на приеме у премьер-министра этой страны Ираклия Гарибашвили. Мы подчеркнули важность развития отношений между Азербайджаном и Грузией, а также укрепления экономического партнерства и углубления сотрудничества", - говорится в публикации.