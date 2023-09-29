https://news.day.az/economy/1602475.html Азербайджан обсудил укрепление экономического партнерства с Грузией - ФОТО
Азербайджан обсудил укрепление экономического партнерства с Грузией - ФОТО
Было обсуждено усиление экономического партнерства между Азербайджаном и Грузией.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х" (бывший Twitter).
"В рамках визита в Грузию я был на приеме у премьер-министра этой страны Ираклия Гарибашвили. Мы подчеркнули важность развития отношений между Азербайджаном и Грузией, а также укрепления экономического партнерства и углубления сотрудничества", - говорится в публикации.
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