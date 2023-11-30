В Дубае открывается конференция COP28

Сегодня в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) открывается 28-я конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках конференции также запланирована 18-я встреча сторон Киотского протокола (CMP) и 5-я встреча сторон Парижского соглашения (CMA).

Конференция продлится до 12 декабря.

Азербайджан будет впервые представлен павильоном на COP28.

Национальный павильон, созданный при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в рамках COP28, которая продлится с 30 ноября по 12 декабря, будет охватывать тему "Устойчивые решения для климатической устойчивости" ("Pioneering Sustainable solutions for Climate Resilience").

В интерактивном павильоне будет представлена информация о политике Азербайджана в области изменения климата, мерах правительства Азербайджана по сокращению выбросов парниковых газов и других проектах в этой области.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!