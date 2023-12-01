До 2030 года глобальные выбросы должны быть сокращены более чем на 40 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявила национальный координатор Рамочной конвенции ООН по изменению климата, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в кулуарах Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 в Дубае.

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