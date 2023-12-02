SOCAR взяла на себя обязательство сократить выбросы метана до нуля к 2035 году

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) взяла на себя добровольное обязательство сократить выбросы метана до нуля к 2035 году на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

Как сообщает в субботу передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр экономики, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров заявил журналистам.

По его словам, SOCAR подписала соответствующие документы по этому поводу.

"В этой области в качестве основного направления будет реализован ряд технико-технологических мероприятий по сокращению выбросов метана, образующихся при добыче нефти и газа. Это отражает как внимание к климатическим темам в Азербайджане, так и одну из самых больших целей, поставленных в рамках этой глобальной конференции", - отметил министр.

Министр отметил, что на мероприятии были представлены работы и проекты, связанные с вопросами климата в Азербайджане, инициативы, выдвинутые Азербайджаном, объявление Президентом освобожденных от оккупации территорий зонами "зеленой энергии", активная роль Азербайджана в реализации ряда региональных инициатив и стремление привлечь внимание к вопросам, находящимся на повестке.

Он добавил, что в то же время в экономике страны отражены такие вопросы, как устойчивость обеспечения зеленого перехода, увеличение возобновляемых источников энергии, с одной стороны, и экономическая эффективность, с другой, а также создание условий для вложения частных инвестиций в эти отрасли.

"Азербайджан подписал соглашения и меморандумы о строительстве солнечных и ветряных электростанций с различными компаниями и инвесторами по всему миру. Последним из них является подписанный в октябре между SOCAR и компанией "Масдар" ОАЭ на строительство солнечной и ветряной электростанций общей мощностью 1 гигаватт. Мы считаем, что Азербайджан досрочно достигнет поставленных целей или целевых показателей, цели по доведению доли возобновляемых источников энергии в нашем общем энергетическом балансе к 2030 году",- отметил также М.Джаббаров.

М.Джаббаров напомнил, что по инициативе Азербайджана две недели назад в Баку была проведена совместная встреча с участием министров энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Основной целью этой встречи было обсуждение возможностей экспорта и обмена возобновляемых источников энергии, производимых в Азербайджане и странах Центральной Азии, таких проектов, как строительство энергетического кабеля, соединяющего берега Каспийского моря.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!