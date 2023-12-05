Ювелирный бренд Roberto Coin совместно с компанией Italdizain представили проект "Khamsa"

В театре Марионеток вечером 16 ноября в партнерстве с компанией ITALDIZAIN состоялась презентация Roberto Coin Khamsa Project, вдохновленного архитектурой городов и их историей. Гости вечера увидели документальный фильм "The Architecture of Jewellery". В его основе - истории об украшениях, а также о том, как итальянские сюжеты воплотились в городе Баку.

Путешествия - неисчерпаемый источник вдохновения для итальянского ювелира Роберто Коин. Прогулки по городу, словно просмотр фильма, открывают перед художником целый мир историй, спрятанных в архитектуре зданий и природе, флористических мотивах, орнаментах, цветах.

Несколько таких путешествий, в сочетании с витающими по древними городам сказаниями о любви, красоте и силе нашли свое воплощение в четырех, созданных в мастерской Роберто Коин, коллекциях.

Love in Verona вдохновлена местом действия шекспировской пьесы "Ромео и Джульетта". Каждое из украшений коллекции рассказывает о романтичности, преданности и вечной любви. Flower Princess представляет самую удивительную сторону души - сказочность и легкость. Это цветы, распускающиеся от рук искусных мастеров. Это магия вечно цветущего сада. Venetian Princess напоминает о таинственности и шарме древних легенд, передающихся из поколения в поколение. Art Deco раскрывает элегантность, совмещенную со стремлением к экспериментам.

Нежность Love in Verona, фантазийность Flower Princess, строгость Art Deco и загадочность Venetian Princess соединились с богатством и многогранностью города Баку. Архитектура Азербайджана отразила идеи и мысли, которыми наполнены украшения Roberto Coin. Случилась магия: симметричность столичных орнаментов застыла в колье; сложные цветочные узоры, вдохновленные флорой, пересеклись с нежными мотивами серег; ломаная геометрия балконных фасадов превратилась в абстрактную геометрию колец.

Элементы архитектуры олицетворяют культуру. Но еще больше о своих городах рассказывают люди: уникальность Баку отражена в его жителях. В женщинах, которые вдохновляют итальянского мастера создавать коллекции. Душа города звучит в унисон с энтузиазмом, романтичностью, силой характеров Муз Roberto Coin.

И у каждой героинь есть свой путь к вдохновению. Для Или Алиевой, героини Love in Verona - это кулинария, погружение в процесс. Иля вела кулинарные колонки, представляла азербайджанскую кухню на мировой арене. Муза осталась верна своему делу и, оставив сомнения, открыла студию кулинарных мастер-классов.

Музе Flower Princess, Мире, окрыление дарит музыка. В 21 год наперекор всей семье и мнению общества Мира последовала за своей мечтой и начала учиться диджеингу. Сейчас ей 25 - она поднимается на сцену, надевает наушники и дарит музыку другим, делая счастливой не только себя, но и окружающих.

Героиня Art Deco - Айсу Мирзазаде - выражает свое видение через искусство, перенесенное на керамическую посуду. Созданные Айсу предметы вдохновляют людей, которые с ними соприкасаются. А сама Муза уверяет: ничего невозможно достичь без любви - именно она не позволяет останавливаться.

Айсель Садыгова, дизайнер одежды и аксессуаров и Муза коллекции Venetian Princess, ценит минимализм, высокое качество, чистые формы. Все это стало основой для ее собственного бренда. Девушка, у которой хватало денег лишь на 30 сантиметров ткани, стала владелицей собственной студии, достигнув своей цели.

После презентации фильма "The Architecture of Jewellery" состоялся public talk с героинями - музами Roberto Coin: Илей Алиевой, Айсель Садыговой, Айсу Мирзазаде, сыгравшими главные роли. В завершении вечера с эксклюзивной программой выступила джазовая певица Рилая Гусейнзаде.

Подробнее о проекте по ссылке: https://italdizain.az/khamsaproject/