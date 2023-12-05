В Азербайджане утверждены новые правила повышения акцизов на табачные и алкогольные изделия.

Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос нашел свое отражение в поправке к Налоговому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Ставка акциза на одноразовые электронные сигареты, кальяны и их заменители повышается с 0,25 до 2 манатов за штуку.

Ставка акциза повышается с 43 до 45,5 манатов за 1000 штук сигарилл (тонких сигар), с 38,5 до 45,5 манатов за 1000 штук сигарет из табака и их заменителей.

Если в настоящее время ставка акциза на каждые 1000 единиц табака и табачных изделий, потребляемых в результате нагревания (пара) составляет 14,0 манатов, то, согласно проекту, она составит 16 манатов на каждые 1000 единиц продукции.

Акцизная ставка за литр питьевого спирта (в том числе неденатурированного этилового спирта с содержанием спирта менее 80 процентов), водки, крепленных напитков и крепленных материалов для напитков, ликеров и ликеро-водочных изделий, коньяка и коньячных материалов повышается с 4,0 до 4,8 маната.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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