https://news.day.az/economy/1619663.html Будут усилены меры контроля в отношении субъектов рынка, манипулирующих ценами - Али Асадов
Будут усилены меры контроля в отношении субъектов рынка, манипулирующих ценами - Али Асадов
В целях обеспечения здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке будут усилены меры контроля, а также приняты серьезные меры в отношении субъектов рынка, допускающих манипулирование ценами.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Он отметил, что также обеспечению здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке будет способствовать принятие Кодекса о конкуренции.
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