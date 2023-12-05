Будут усилены меры контроля в отношении субъектов рынка, манипулирующих ценами

В целях обеспечения здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке будут усилены меры контроля, а также приняты серьезные меры в отношении субъектов рынка, допускающих манипулирование ценами.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что также обеспечению здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке будет способствовать принятие Кодекса о конкуренции.

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