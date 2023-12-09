Азербайджан вышел на первое место в экспорте энергоресурсов в Турцию

За 10 месяцев этого года между Азербайджаном и Турцией были проведены торговые операции на сумму 6,7 миллиарда долларов США. К концу года мы увеличим эту цифру на 20 процентов.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на проходящей сегодня в Баку конференции на тему "Гейдар Алиев 100 - деловой мир одной нации, двух государств".

Посол отметил, что до конца этого года торговый оборот между двумя странами составит 7,5 миллиарда долларов.

Багчи подчеркнул, что отношения с Азербайджаном развиваются во всех сферах.

"Особое место в этих отношениях занимает экономическое сотрудничество. Наша главная цель - довести торговый оборот с Азербайджаном до 15 миллиардов долларов, и нынешние цифры показывают, что мы находимся на полпути к этой цели", - отметил посол.

Он упомянул, что с точки зрения удовлетворения спроса Турции на нефть и природный газ братский Азербайджан поднялся на первое место. Посол также упомянул, что Турция является важным мостом в экспорте энергии Азербайджана на Запад.

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