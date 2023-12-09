Газовый интерконнектор Болгария-Сербия обеспечит энергетическую безопасность всего региона.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал премьер-министр Болгарии Николай Денков во время инспекции трубопровода.

"Болгария получит доступ к источникам газа из Западной Европы по совершенно новому маршруту. По данному интерконнектору газ будет поставляться не только в Сербию, он двусторонний, и при необходимости газ может получить и Болгария", - добавил Денков.

Отметим, что благодаря этому маршруту Сербия получает доступ к терминалам сжиженного природного газа (СПГ) в регионе и к Южному газовому коридору.

Пропускная способность газопровода, протяжностью 170 километров, составляет 1,8 миллиарда кубометров в год. Он проходит от города Нови Искыр в Болгарии до города Ниш в Сербии. На территории Болгарии инфраструктура включает 62 км газопровода и сопутствующие объекты.

Важность проекта для энергетической безопасности Юго-Восточной Европы была подтверждена Европейской комиссией, которая присвоила ему статус проекта, представляющего общий интерес для ЕС.

Сербия уже заключила контракт с Азербайджаном на поставку до 400 миллионов кубометров газа до конца следующего года по этому маршруту.

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