Немцы стали меньше покупать

Розничные продажи в Германии в декабре снизились на 1,6% к ноябрю, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, это самое значительное падение с октября 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,7%, по данным Trading Economics.

Продажи продуктов питания в декабре уменьшились на 2,8%, непродовольственных товаров - на 1,6%.

Розничные продажи в ФРГ относительно декабря 2022 года уменьшились на 1,7%.

По итогам всего 2023 года розничные продажи сократились на 3,3% после снижения на 0,7% в 2022 году и роста на 0,6% в 2021 году.

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