Пропускная способность Баку–Тбилиси–Карс возрастет

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) активно сотрудничают с участниками международных коридоров по определению прозрачной ценовой политики, снятию ограничений по инфраструктуре, своевременной и безопасной доставке грузов.

Об этом сказал советник председателя АЖД Ариф Агаев во время выступления на Форуме инвесторов по транспортному сообщению Европейский союз - Центральная Азия в Брюсселе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

A.Агаев отметил, что Азербайджан является одной из важнейших стран на маршруте Среднего коридора и вкладывает крупные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры.

"Создана Служба среднесрочного планирования между железными дорогами Азербайджана, Грузии и Казахстана с целью наладить обмен информацией и обеспечить прогнозирование основных и стратегических грузов между участниками Среднего коридора. Это позволяет равномерно распределять транзитные потоки при увеличении объема перевозок по коридору", - сказал он.

По словам Агаева, в целях увеличения объема перевозки транзитных грузов по Среднему коридору и эффективного управления процессом железнодорожными структурами Азербайджана, Казахстана и Грузии создано совместное предприятие. Кроме того, в Алятском порту в целях ускорения транзитных грузовых операций и их отправки по назначению АЖД, ASCO и Бакинским международным морским торговым портом организована Служба управления совместными операциями. Также в результате скоординированных действий с Государственным таможенным комитетом и Государственной пограничной службой значительно сокращено время прибытия и отбытия поездов в пункт назначения на маршруте Азербайджан-Грузия.

Советник председателя АЖД добавил, что продолжаются работы по проекту Баку-Тбилиси-Карс, который является основным ответвлением Среднего коридора. "Работы по расширению грузинского сегмента этой дороги будут завершены через несколько месяцев. Таким образом, пропускная способность БТК будет увеличена с 1 млн тонн до 5 млн тонн", - сказал он.