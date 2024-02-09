В Армении снова заговорили о газе из Азербайджана

В Армении снова подняли вопрос о поставках природного газа из Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении отметили, что Баку и Ереван пока не затрагивали данную тему в своих обсуждениях.

В ведомстве заявили, что газотранспортные системы Армении и Азербайджана были связаны друг с другом через следующие магистральные газопроводы:

Газах-Ереван, диаметром 1000 мм, подлежат восстановлению 6 км;

Ильичевск-Ереван, диаметром 700 мм, подлежат восстановлению 22 км;

Горис-Нахчыван, диаметром 700 мм, подлежат восстановлению 16,5 км.

Еще осенью прошлого года замминистра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян говорил о готовности Армении восстановить газопроводы из Азербайджана в случае решения политических вопросов.

Восстановление газопроводов между Арменией и Азербайджаном может быть рассмотрено в контексте открытия коммуникаций на Южном Кавказе.

И Азербайджан, в отличие от Армении, всячески содействует реализации этого пункта трехстороннего заявления, подписанного в 2020 году. В частности, ведется активная работа азербайджанской стороной для восстановления Зангезурского коридора. Армянская же сторона в всячески увиливает от конкретных шагов в этом направлении, аргументируя такое поведение необоснованными "опасениями". В данном случае возникает вопрос: стоит ли сейчас обсуждать восстановление газопроводов, если армянская сторона все хочет оставлять только на бумаге?

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