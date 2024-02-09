Европейская страна резко увеличила закупки российского газа

В январе 2024 года Чехия резко увеличила закупки российского газа. Об этом со ссылкой на данные газового оператора европейской страны NET4GAS сообщает местное издание Novinky, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поставки в европейскую страну начали расти в январе 2024 года, топливо импортируют через территорию Словакии. Сейчас доля российского газа составляет 62 процента. С января по октябрь 2023-го он занимал лишь два процента от ввозимых энергоресурсов.

При этом в 2023 году власти Чехии заявляли о "преодолении зависимости от российского газа". Местные власти утверждали, что теперь большую часть топлива страна получает из Норвегии. Решение отказаться от поставок из РФ стало первым в истории страны, до этого она закупала 97 процентов газа из России.

По данным издания Ekonomický deník, снизив поставки российского газа, Чехия одновременно нарастила поставки нефти. С начала 2023 года объемы ввозимого сырья увеличились с 56 до 65 процентов.

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